Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190430.1 Marne: Fahrzeugteile entwendet

Marne (ots)

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in Marne von einem Audi Fahrzeugteile entwendet und im Zuge dessen den A5 nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Sonntag, 20.00 Uhr, bis Montag, 05.00 Uhr, begaben sich Diebe zu dem in der Bürgermeister-Stöfen-Straße auf einer Auffahrt geparkten Wagen und rissen gewaltsam die beiden Nebelscheinwerferabdeckungen aus der vorderen Stoßstange. Dabei beschädigten sie die Kühlerverkleidung stark. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei etwa 1.100 Euro liegen. Zur gleichen Zeit stahlen Täter am selben Ort von einem weiten Audi-Modell ebenfalls Nebelscheinwerferabdeckungen.

Wer in den genannten Fällen Hinweise auf die Diebe geben kann oder wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit der Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell