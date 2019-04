Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190430.2 Brunsbüttel: Seeunfall in der Neuen Nordschleuse Brunsbüttel

Brunsbüttel (ots)

Am Montagabend hat das unter der Flagge von Malta fahrende Motorschiff "Asta Malta", Heimathafen Valletta, beim Auslaufen aus der Neuen Nordschleuse in Richtung Elbe die Notnischenabdeckung an Tor 1 berührt und dabei leicht beschädigt. Zudem entstanden an zwei Holzfendern Absplitterungen. Zu Personenschäden oder zu einem Wassereinbruch kam es nicht.

Eingehende Ermittlungen des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel erfolgen, wenn die "Asta Malta" erneut Brunsbüttel anläuft. Aktuell befindet sie sich auf der Reise nach Irland.

Merle Neufeld

