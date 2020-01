Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Einbrecher ohne Beute abgezogen

Soest (ots)

Im Finkenweg hebelten Einbrecher in der Zeit zwischen Montag, 11:00 Uhr, und Dienstag, 10:00 Uhr, zuerst einen Wintergarten und dann ein Zwischenfenster auf, um in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Die unbekannten Täter zogen jedoch ohne Beute wieder ab, entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell