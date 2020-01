Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Alkoholisierter Randalierer festgenommen

Werl (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:25 Uhr, wurde die Polizei zur Soester Straße gerufen. Ein alkoholisierter 27-Jähriger verhielt sich sehr aggressiv und schrie laut herum. Nach Zeugenaussagen war er zuvor mit einem Auto als Fahrer unterwegs gewesen, ein Alkoholvortest ergab 1,66 Promille. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo er sich weiterhin aggressiv und beleidigend zeigte. Der Werler wurde im Beisein von Familienangehörigen nach Hause entlassen. Auf dem Weg begann er zu randalieren und wurde dann von der erneut hinzu gerufenen Polizei in Gewahrsam genommen. Dabei wehrte er sich massiv gegen den Transport zur Polizeiwache. Nachdem er sich etwas beruhigen konnte, wurde er dem Polizeigewahrsam in Lippstadt zugeführt und im Laufe des Nachmittags wieder entlassen. (wo)

