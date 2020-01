Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Taxifahrer mit Taser bedroht

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:25 Uhr, wurde auf der Rixbecker Straße, nahe des Bahnhofs, ein Taxifahrer von zwei mit Sturmhauben maskierten Männern bedroht. Unter Vorhalt eines Tasers forderten sie die Herausgabe allen Bargeldes. Nach der Herausgabe der Geldbörse flohen die Männer über den Bahnsteig. Sie werden als 20 bis 30 Jahre alt und 180 bis 200 cm groß beschrieben. Beide waren dunkel gekleidet. Untereinander unterhielten sie sich in einer unbekannten Sprache, den Taxifahrer sprachen sie in akzentfreiem Deutsch an. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

