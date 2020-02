Polizei Münster

POL-MS: Mit 1,78 Promille Fahrrad gefahren und gestürzt - Kopfverletzung

Münster (ots)

Ein 24-jähriger setzte sich am Samstagmorgen (15.2., 5:25 Uhr) an der Jüdefelderstraße betrunken auf sein Fahrrad, stürzte und verletzte sich am Kopf.

Der Münsteraner wollte mit der Leeze nach Hause fahren und verlor aufgrund seiner Alkoholisierung das Gleichgewicht. Der 24-Jährige schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf, verletzte sich schwer und verlor die Hälfte eines Zahnes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Dem Münsteraner wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell