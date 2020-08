Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb im Allee-Center festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einen 26-Jährigen nahm die Polizei am Mittwoch, 26. August, nach einem Ladendiebstahl im Allee-Center fest. Gegen 13 Uhr beobachtete ein Detektiv den Mann, wie er in einem Geschäft Bekleidung in einer Tasche verstaute und es ohne zu Bezahlen verließ. Der Ladendetektiv hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Beamten fest. Gegen den Tatverdächtigen besteht bereits ein Hausverbot, da er in der Vergangenheit mehrere Diebstähle im Allee-Center beging. Polizisten nahmen den 26-Jährigen fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam.(hei)

