Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anrufe von falschen Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrere Fälle von falschen Polizeibeamten sind am Montag bei der echten Polizei gemeldet worden. Am Abend gingen beim Kriminaldauerdienst innerhalb einer Viertelstunde drei Anrufe von Männern aus dem Stadtgebiet ein, die alle drei mitteilten, dass sie von einem falschen Polizeibeamten angerufen wurden. In allen drei Fällen hatte der unbekannte Anrufer von einem Überfall auf eine ältere Dame und die Festnahme mutmaßlicher Täter berichtet - und wollte offenbar die Angerufenen im Gespräch aushorchen. Zu Forderungen kam es nicht.

Anders hingegen bei einem Mann aus dem Stadtteil Hohenecken: Er hatte in der Mittagszeit einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser behauptete, es läge ein Haftbefehl gegen den 57-Jährigen vor und er müsse eine Kaution von 42.000 Euro bezahlen - andernfalls würde er in die Türkei ausgeliefert. Der Mann erkannte die Betrugsmasche, ging nicht auf die Forderung ein und verständigte die Kripo. Die Ermittlungen laufen. |cri

