Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brüder rangeln miteinander

Kaiserslautern (ots)

Wegen seines hochaggressiven Verhaltens ist ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend in Gewahrsam genommen worden. Der 20-Jährige war zuvor in der Mühlstraße mit seinem Bruder in einen heftigen Streit geraten und hatte ihn dabei auch verletzt.

Vorausgegangen war nach den derzeitigen Erkenntnissen eine Auseinandersetzung zwischen den Brüdern und einer dreiköpfigen Männergruppe. Die Männer hatten das Brüderpaar angesprochen, weil diese auf ihrem Fußweg durch die Entenstraße in Richtung Mühlstraße gegen mehrere Scheiben und einen Briefkasten schlugen. Auf die Frage, was der Unfug solle, entwickelte sich eine Rangelei, bei der zwei Männer des Trios leichte Verletzungen davontrugen; zudem wurde ein geparkter Pkw leicht beschädigt. Nachdem die Brüder von den Männern abließen, fingen sie an, sich gegenseitig anzuschreien.

Die alarmierte Polizeistreife fand die beiden Streithähne rangelnd am Boden und trennte sie voneinander. Der 20-Jährige verhielt sich jedoch weiterhin höchst aggressiv und sollte deshalb mit dem Streifenwagen zur Dienststelle gebracht werden. Er schlug jedoch mehrfach seinen Kopf gegen die Scheibe. Daraufhin wurde der Gefangenentransporter verständigt, der den Mann zur Logenstraße brachte. Unterwegs beleidigte der 20-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach.

Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Laut Schnelltest hatte er 2,08 Promille.

Er wurde schließlich an Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde übergeben, die ihn in eine Fachklinik brachten. Auch den Mann kommen Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung zu. |cri

