Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autokennzeichen geklaut

Kaiserslautern (ots)

Auf die Kennzeichen eines Fahrzeugs hatten es Diebe am Sonntag in der Malzstraße abgesehen. In der Nacht zu Montag meldete ein Anwohner, dass an seinem Pkw beide Kennzeichenschilder verschwunden sind.

Unbekannte Täter müssen sich in der Tat zwischen 20 und 23.55 Uhr an dem Wagen zu schaffen gemacht und die Schilder abgeschraubt haben. Das Fahrzeug war im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 7 abgestellt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 06 31 / 369 - 2250, jederzeit entgegen. |cri

