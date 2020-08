Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 20-Jähriger wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Schwer verletzt wurde ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitag, 28. August 2020 auf der Wilhelm-Lange-Straße. Gegen 13.45 Uhr war er mit seinem VW auf der Wilhelm-Lange-Straße in Richtung Weetfelder Straße unterwegs. Dabei kam er im Bereich der Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. In der Folge kippte sein Fahrzeug auf die Beifahrerseite. Der 20-Jährige konnte sich mit Hilfe eines Unfallzeugen selbstständig aus dem Auto befreien. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Ein Rettungshubschrauber kam ebenfalls zum Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro.(rs)

