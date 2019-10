Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Dreister Handydiebstahl

Warburg (ots)

Ein wertvolles Handy erbeuteten dreiste Diebe am Freitag, 11.10.2019, gegen 15.30 Uhr, in einer Verkaufsstelle eines Handyanbieters in der Marktstraße in Warburg. Zwei bisher unbekannte Männer äußerten einem Angestellten gegenüber Kaufinteresse für ein bestimmtes Handy im Wert von ca. 1.250 Euro aus der Auslage. Einen unbeobachteten Moment nutzen sie, um das Handy aus der vorhandenen Sicherung zu reißen. Bei einem zweiten Handy misslang der Versuch, dies ebenfalls zu entwenden. Als ein weiterer Angestellter auf die Tatausführung aufmerksam wurde, verließen die Täter fluchtartig das Geschäft in Richtung Altstadt. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von ca. 20 Jahren. Der Eine soll ca. 1,80 m groß und schlank sein, er trug links einen Ohrring und hatte die Augen dunkel geschminkt. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose und einer dunklen Joggingjacke mit der Aufschrift "ST PARIS". Er sprach gebrochen Deutsch und wird als südländischer Typ beschrieben. Der Zweite war mit ca. 1,70 m etwas kleiner und von kräftiger Figur. Er hatte kurzes schwarzes Haar und trug eine dunkle Jacke. Die Kriminalpolizei in Warburg, 05641-78800, fragt, wer die beiden Männer beobachtet hat und ggf. Angaben zur weiteren Flucht oder zu einem benutzten Fahrzeug machen kann. /Te.

