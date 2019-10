POL-HX: Einbruch in Einfamilienhaus

Kreispolizeibehörde Höxter

Am Mittwoch, 09.10.2019, zwischen 11:45 Uhr und 14:20 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus in der Pyrmonter Straße in Godelheim eingebrochen. Der oder die Täter drangen in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume und Schränke nach Diebesgut. Anschließend verließen sie das Haus mit einer geringen Menge Bargeld. Es entstanden Sachschäden in Höhe von rund 1000 Euro. Wer zur o.g. Tatzeit verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes festgestellt hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, in Verbindung zu setzen./he

