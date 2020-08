Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Unfall geschlagen

Rhede (ots)

Eskaliert ist am Mittwoch in Rhede ein Streit nach einem Verkehrsunfall. Ein 38 Jahre alter Rheder befuhr mit seinem Fahrrad gegen 18.40 Uhr neben einer 34-jährigen Rhederin die Straße "Am Hüning" in Richtung Südstraße. In Gegenrichtung war eine 57 Jahre alte Autofahrerin aus Rhede unterwegs, auf deren Seite ein Auto vor einer Verkehrsinsel parkte. Als die Fahrzeuge die Engstelle durchfuhren, stieß der Außenspiegel des Autos gegen den Radfahrer. Die Beteiligten blieben stehen und gerieten in Streit über die Frage, wer für den Unfall verantwortlich gewesen sei. Schließlich stieg ein 26 Jahre alter Rheder aus dem Auto der 57-Jährigen und attackierte den Radfahrer. Dieser erlitt dabei Verletzungen. Der polizeibekannte 26-Jährige erklärte gegenüber den Polizeibeamten, sich gegen einen Angriff des 38-Jährigen gewehrt zu haben. Ein weiterer Tatvorwurf richtet sich gegen die 57-Jährige: Sie soll nach dem derzeitigen Ermittlungsstand den 38-Jährigen ebenfalls verletzt haben, als sie die Kontrahenten auseinanderbekommen wollte. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

