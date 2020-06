Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200616-2: Schwimmbadverglasung beschädigt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, die sich auf dem Gelände des Schwimmbades "De Bütt" befanden und rückwärtig acht Fensterscheiben derart beschädigten, dass ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden ist.

In der Zeit zwischen Dienstag (19. Mai) 13:15 Uhr und Montag (15. Juni) 09:00 Uhr beschädigten Unbekannte die rückwärtige Verglasung des Familienbades "De Bütt" in der Sudetenstraße. Die stellvertretende Leiterin des Bades brachte die Beschädigungen zur Anzeige. Zu Art und Ausmaß ist zu sagen, dass acht Fensterscheiben aus Sicherheitsglas der Größe von acht x acht Metern 16 Mal punktuell und oberflächlich beschädigt worden sind (siehe Bild). Da sich ansonsten keine Spuren am Tatort befanden, liegt die Ursache im Dunkeln.

Daher sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise erhoffen sich die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung in Hürth aus dem Bereich des gegenüberliegenden Wohngebietes und fragen: Wer hat im tatrelevanten Zeitraum Unberechtigte auf dem Gelände des Schwimmbades gesehen oder gehört, wie jemand die Fensterscheiben beschädigte? Die Ermittler sind telefonisch unter 02233 52-0 erreichbar. (bm)

