Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200615-6: Vandalen verursachten mehrere Gefahrenstellen - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei machte die Gefahrenstellen für Fußgänger und Radfahrer mit deutlich sichtbarem Absperrband kenntlich.

Ein Bild der Zerstörung bot sich Polizeibeamten am Sonntag (14. Juni) gegen 06:00 Uhr unter anderem auf der Bahnhofstraße. Dort rissen Unbekannte mehrere Verkehrszeichen aus der Bodenverankerung und warfen sie auf den gemeinsamen Geh-/Radweg. An einer Mülltonne und einer Baustellentoilette kamen die mit maßloser Sinnlosigkeit behafteten Unbekannten nicht vorbei, ohne auch diese zu beschädigen. Herausgehobene Bodenplatten machten in der Folge eine gefahrlose Nutzung des Geh-/Radweges nicht mehr möglich. Ein ähnliches Bild bot sich den Beamten auf der Carl-Schurz-Straße. Dort beschädigten die Unbekannten eine Baustellentoilette und mehrere Verkehrszeichen. Die Beamten machten mit Absperrband auf die Gefahrenstellen aufmerksam, setzten die Stadt Erftstadt in Kenntnis und fertigten eine Strafanzeige.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 entgegen. (bm)

