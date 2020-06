Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200616-1: Einbrecher im Hausflur - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 84-Jähriger wollte Montagnacht (15. Juni) durch seinen Hausflur ins Obergeschoss gehen. Im Hausflur traf er auf einen Unbekannten.

Der Bewohner eines Hauses in der Giersbergstraße wollte gegen 01:00 Uhr schlafen gehen. Als er vom Wohnzimmer in den Hausflur trat, stand ihm ein Unbekannter gegenüber. Der circa 30-Jahre alte Einbrecher ergriff die Flucht. Er entwendete ein Sparbuch. Vermutlich drang der Täter durch ein offen stehendes Fenster im Obergeschoss ein. Der Mann war circa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er hatte kurze, dunkle Haare. Die Polizei fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Giersbergstraße gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 13 in Hürth unter Telefon 02233 52-0. (bb)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell