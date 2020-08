Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Ausgewichen und gestürzt

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein junger Radfahrer am Mittwoch in Reken bei einem Unfall erlitten. Der 13-Jährige war gegen 18.00 Uhr auf der Poststraße in Richtung Kampstraße unterwegs. Kurz vor der Einmündung setzte ein Unbekannter seinen Wagen rückwärts aus einer Parklücke. Der Jugendliche wich aus, prallte gegen einen Bordstein und stürzte. Der Fahrer entfernte sich, ohne auf den Unfall zu reagieren - inwieweit er das Geschehen bemerkt hat, ist nicht bekannt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen Sportwagen handeln. Die Polizei bittet den Fahrer sowie Zeugen, sich unter Tel. (02861) 9000 beim Verkehrskommissariat in Borken zu melden.

