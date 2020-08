Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer fährt gegen stehenden Pkw

Bocholt (ots)

Gegen ein parkendes Auto geprallt ist am Mittwoch ein Radfahrer in Bocholt. Der 18-Jährige hatte die Eintrachtstraße gegen 12.40 Uhr in Richtung Sternstraße befahren, als es zu dem Unfall kam. Der Bocholter gab an, dass ihn ein Pkw überholt habe. Er sei daher gezwungen gewesen, auszuweichen und dadurch gegen das stehende Fahrzeug gefahren. Der Radfahrer suchte eigenständig einen Arzt auf; bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

