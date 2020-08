Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auf stehendes Pedelec aufgefahren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen haben zwei Pedelec-Fahrerinnen am Mittwoch in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Eine 60-Jährige war mit ihrem Zweirad gegen 18.40 Uhr auf dem Radweg an den Dingdener Straße aus Richtung Dingden kommend unterwegs. Als die Hamminkelnerin an einer Ampel in Höhe des Bömkeswegs die Straße queren wollte, stieß sie gegen das Pedelec einer 56-jährigen Hamminkelnerin: Diese hatte an der Ampel gestanden, die Rotlicht zeigte. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus; die zweite Beteiligte wurde vor Ort ambulant versorgt.

