POL-RZ: Ein Fahrzeug entwendet - bei einem Diebstahlsversuch wurden die Täter gestört

Ratzeburg (ots)

08. November 2019 | Kreis Stormarn - 06./07.11.2019 Ahrensburg/Hamberge

In der Nacht von Mittwoch, den 06.11.2019, auf Donnerstag, den 07.11.2019, wurde in Hamberge, Am Kamp, ein schwarzer BMW X6 xDrive 50i entwendet. Das Fahrzeug wurde in einem freizugänglichen Carport abgestellt. Wie man in das Fahrzeug gelangen und es anschließend starten konnte, ist bislang unbekannt. Der BMW verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go System. Der Wert des Fahrzeuges wird auf ca. 110.000,- Euro geschätzt.

Weiterhin wurde heute Morgen, gegen 00:50 Uhr, in Ahrensburg, Hoogestieg versucht ein BMW Kombi 5k zu entwenden. Der Fahrzeugbesitzer bemerkte zwei verdächtige Personen, die sich in unmittelbarer Nähe an seinem Wohnhaus und dem davor parkenden BMW Kombi 5k aufhielten. Noch vor Eintreffen der sofort verständigten Polizeibeamten flüchteten diese Personen in unbekannte Richtung. Es war den Tatverdächtigen bereits gelungen, auf unbekannte Weise die Fahrzeugsicherung zu überwinden und das Fahrzeug zu öffnen.

Beide Personen können lediglich als männlich und von schlanker Statur beschrieben werden. Sie waren beide dunkel gekleidet.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen: Wem ist an den oben genannten Tatorten zum Tatzeitraum etwas aufgefallen? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen in Ahrensburg geben? Wer kann Hinweise zum möglichen Verbleib des Fahrzeuges in Hamberge machen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

