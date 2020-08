Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - LKW-Anhänger erfasst Radfahrer

Bocholt (ots)

Ein Lkw hat am Mittwoch in Bocholt einen Radfahrer beim Abbiegen gestreift - der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Geschehen hatte sich gegen 12.40 Uhr an der Einmündung der Augustastraße in den Ostwall abgespielt. Der Radfahrer hatte sich dort links eingeordnet und wartete an der für ihn Rotlicht zeigenden Ampel. Ein LKW fuhr rechts neben ihn, bog nach rechts in den Ostwall ein und stieß dabei mit seinem Anhänger gegen den Bocholter. Der Fahrer hielt an und übergab dem leicht verletzten Radfahrer einen Zettel mit Angaben zu seiner Person. Der Radfahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Im Nachhinein gelang es bislang nicht, über die angegebenen Daten Kontakt zu ihm aufzunehmen. Der LKW-Fahrer war circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, hatte dunkelblonde Haare und eine kräftige Statur. Der Mann war bekleidet mit einem blauen Oberteil und einer blauen Latzhose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

