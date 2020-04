Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Herborn: Zeugenaufruf nach Einbruch in Supermarkt

Dillenburg (ots)

Herborn: Einbruch in Supermarkt

Nur wenige Minuten benötigten Diebe in der Nacht von Montag (06. April) auf Dienstag (07. April), um Tabakwaren in bislang unbekanntem Umfang zu entwenden. Gegen 0.45 Uhr hebelten sie eine Eingangstür des Markts in der Konrad-Adenauer-Straße auf und gelangten so zum Kassenbereich und den dortigen Zigarettenauslagen. Ihr Diebesgut packten sie in mitgebrachte Säcke und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Herborn, tel. 02772-47050, zu kontaktieren.

Yasmine Hirsch

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell