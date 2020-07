Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0438 --Ordnungsdienst angegriffen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Schlachte Zeit: 16.07.20, 23:00 Uhr

Am Donnerstagabend griff ein 23 Jahre alter Mann in Bremen-Mitte zwei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes während einer Verkehrskontrolle an.

Gegen 23 Uhr fiel den Mitarbeitern des Ordnungsdienstes an der Weserpromenade unterhalb der Schlachte ein E-Scooter auf, der kein gültiges Versicherungskennzeichen aufwies. Die Einsatzkräfte stoppten den 23 Jahre alten Fahrer, der offensichtlich keine große Lust auf eine Kontrolle hatte. Er fuhr unbeirrt weiter, konnte jedoch von den Ordnungshütern aufgehalten werden. Der Scooterfahrer beleidigte die beiden 33 und 42 Jahre alten Mitarbeiter und schlug Letzteren gegen den Oberkörper. Er beließ es jedoch nicht bei einem Schlag und holte mit seinen Fäusten zu einem weiteren aus. Dem 42-Jährigen gelang es jedoch auszuweichen und den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Der 23 Jahre alte Mann wurde mit zur Wache genommen. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungspersonen gleichstehen.

