Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei BMW-Diebstähle in einer Nacht: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Gleich zweimal schlugen offenbar ein und dieselben professionell agierenden Autodiebe in der Nacht zum heutigen Mittwoch im Kasseler Stadtteil Wilhelmshöhe zu. Die bislang unbekannten Täter klauten einen schwarzen BMW X1 im Wert von etwa 10.000 Euro sowie einen schwarzen BMW X5 im Wert von rund 30.000 Euro. Eine sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach den Autos brachte bisher keine Hinweise auf den Verbleib. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht oder am gestrigen Dienstagabend in Bad Wilhelmshöhe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Den acht Jahre alten BMW X1 stahlen die Autodiebe in der Odenwaldstraße, nahe der Niederwaldstraße, in der Nacht zwischen 23:40 Uhr und 05:30 Uhr. Das Auto mit dem Kennzeichen KS-MM 660 war in der Nacht auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt.

Der Diebstahl des BMW X5 in der Kunoldstraße, nahe der Bayernstraße, wurde der Polizei am heutigen Mittwochmorgen um 07:45 Uhr mitgeteilt. Auch bei diesem Diebstahl agierten die Täter offenbar im Schutz der Dunkelheit, denn nach ersten Ermittlungen wurde der neun Jahre alte Wagen mit dem Kennzeichen KS-VM 60 im Laufe der Nacht gestohlen.

Wie genau die Autodiebe in den beiden Fällen vorgingen, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die den Kriminalbeamten des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

