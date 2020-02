Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schüsse aus Schreckschusswaffe am Finkenherd sorgen für Polizeieinsatz: Schnelle Festnahmen bei sofortiger Fahndung

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Elf aus einer Schreckschusswaffe abgefeuerte Schüsse sorgten am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, für einen Polizeieinsatz im Kasseler Wesertor. Dank einer aufmerksamen Zeugin, die in der Straße "Am Werr" drei junge Männer mit der Waffe beobachtet hatte und der Polizei eine präzise Personenbeschreibung geben konnte, führte die sofort eingeleitete Fahndung zu einem schnellen Erfolg. Durch zahlreiche Streifen verschiedener Kasseler Polizeireviere konnten die drei Verdächtigen, die die Flucht in Richtung Franzgraben ergriffen hatten, nach und nach an verschiedenen Stellen festgenommen werden. Bei einem der Festgenommenen, einem hinreichend polizeibekannten 26-Jährigen aus Kassel, fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und Munition und stellten beides sicher. Darüber hinaus entdeckten sie bei dem 26-Jährigen einen Kaufbeleg für die Waffe vom selben Tag. Lange währte seine Freude an dem Neuerwerb aufgrund seines verbotenen Umgangs mit der Waffe letztlich nicht. Zudem muss er sich nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Auch ein weiterer der drei Festgenommenen, ein ebenfalls 26-Jähriger aus Kassel, wird sich dahingehend verantworten müssen, da offenbar auch er mit der Waffe in der Öffentlichkeit geschossen hatte. Gegen den dritten, 27 Jahre alten Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, da bei ihm Methadon gefunden wurde, das er nach eigenen Angaben illegal erworben hatte.

