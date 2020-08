Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen erlitt eine 50-Jährige am Montag in Zell.

Gegen 10.45 Uhr fuhr eine 21-Jährige in der Pliensbacher Straße und bog nach links in die Schillerstraße ein. Dabei schnitt sie mit ihrem VW die Kurve und kollidierte mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Pedelec Fahrerin zusammen. Die 50-Jährige stürzte von ihrem Rad und erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 6.500 Euro.

