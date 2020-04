Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korrekturmeldung zu Pressemitteilung von 11:55 Uhr: Bondorf: Hecke beim Grillen abgebrannt

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines Büroversehens wurde die Rolle einer Beteiligten falsch übermittelt. Wir bitten die vorherige Pressemitteilung aus dem Geschäftsgang zu nehmen und durch diese zu ersetzen:

"Eigentlich wollte eine Familie in Bondorf in der Gartenstraße am Donnerstag gegen 15:05 Uhr nur den Grill anfeuern, als aufgrund des Windes das Feuer offensichtlich auf eine Hecke übersprang. Die Hecke brannte auf einer Länge von circa sechs Meter vollständig ab. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Bondorf gelöscht, die mit 18 Einsatzkräften vor Ort war. Ein neben der Hecke abgestellter Citroen wurde ebenfalls beschädigt. Die Sachschäden waren bislang noch nicht bezifferbar. Im Nachgang meldete sich noch eine 29-Jährige beim Polizeirevier Herrenberg und machte eine Rauchgasvergiftung geltend. Die Frau hatte zuvor vor Ort geholfen den Schaden einzugrenzen."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell