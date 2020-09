Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Landkreis Rottweil) Polizei sucht Verursacher einer Dieselspur (26.09.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Wegen einer etwa drei Kilometer langen Dieselspur, die am Samstag gegen 18.15 Uhr im Bereich Schramberger Straße / Bruckgasse festgestellt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ermittlungen ergaben, dass die Spur im "Wiesochwald" begann und über die Bruckgasse und die Schramberger Straße in die Hochmössinger Straße in Richtung Wasserturn führte. Das Gebiet ist als Wasserschutzgebiet klassifiziert, in dem sich ein Wasserauffangbehälter für das Grundwasser befindet. Ein Zeuge hatte gegen 17.15 Uhr aus dem fraglichen Wald einen dunkelgrünen Jeep mit Böblinger Zulassung fahren sehen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

