Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Demoliertes Autodach - Zeugen gesucht (25.09.2020 - 26.09.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Renault Mégane, die im Zeitraum von Freitag, gegen 18 Uhr, bis Samstag, gegen 9 Uhr, in der Hans-Sachs-Straße begangen worden ist. Unbekannte Täter drückten auf bislang unbekannte Art das Dach des Autos ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, zu informieren.

