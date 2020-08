Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer verliert Kontrolle und fährt an Ampel auf stehenden Pkw auf: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Dresdener Straße

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am heutigen Dienstagmorgen kam es an der Kreuzung Dresdener Straße/ Sandershäuser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Den 24-jährigen Unfallverursacher aus dem Landkreis Northeim und den 44-jährigen Fahrer eines Mazda brachten Rettungswagen zur Behandlung in Kasseler Krankenhäuser. Durch den Unfall wurde auch die Ampelanlage an der Kreuzung beschädigt. Die Reparaturarbeiten dauern derzeit noch an.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte sich der Unfall gegen 5 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 24-Jährige mit dem Renault auf der Dresdener Straße in Richtung Heiligenröder Straße unterwegs. Hierbei verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über den Pkw und fuhr ungebremst auf den Mazda auf, der an der roten Linksabbiegerampel der Kreuzung stand. Durch die Kollision prallte der Mazda gegen den Mast der Fußgängerampel. Der 44-Jährige aus Kassel war zunächst in seinem Auto eingeschlossen und musste durch Rettungskräfte befreit werden. An beiden Pkw, die nicht mehr fahrbereit waren und von Abschleppunternehmen geborgen wurden, entstand Totalschaden in Gesamthöhe von etwa 15.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass der 24-Jährige den Renault unter Drogeneinfluss gesteuert hat, entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei ihm. Die Höhe des Sachschadens an der Ampelanlage kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an und werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

