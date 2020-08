Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen unter Beteiligung eines Rettungswagen

Kassel (ots)

Am gestrigen Montag kam es im Kreuzungsbereich der Wolfhager Straße / Rasenallee (B 251) zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeirevier Nord berichten, befuhr gegen 17.35 Uhr ein Rettungswagen aus Richtung Wolfhagen kommend in den o.a. Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit einem 52-jähriger Pkw Fahrer kam, der die Rasenallee in Richtung Kassel befuhr. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw des 52-jährigen gegen den Pkw eines 39-jährigen geschleudert. Der 39-jährige war auf der Rasenallee aus Richtung Kassel kommend unterwegs und hatte vor dem Kreuzungsbereich angehalten.

Der 24-jährige Fahrer und der 28-jähriger Beifahrer des Rettungswagen wurden, ebenso wie der 52-jähriger Pkw Fahrer, leicht verletzt. Ein im Rettungswagen als Patient befindlicher 74-jährige Mann wurde aufgrund seiner Erkrankung, die zum Rettungseinsatz geführt hatte, stationär im Krankenhaus aufgenommen.

An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 16.000 Uhr.

Nach den bisher bekannten Erkenntnissen, befuhr der Rettungswagen unter Verwendung von Sondersignalen bei "Rot" zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich ein.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das zuständige Polizeirevier Süd-West geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Jens Heine (PHK)

Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell