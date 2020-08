Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hausfassade durch Farbbeutelwürfe beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger:

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum gestrigen Sonntag die Fassade eines von einer Studentenverbindung genutzten Gebäudes durch Farbwürfe beschädigt. Mehrere mit Farbe gefüllte Beutel in orange, lila, türkis, weiß, weinrot und pink warfen die Unbekannten gegen die Wand sowie Fenster des Hauses und richteten dadurch einen Sachschaden von rund 6.000 Euro an. Nachdem ein Anwohner die Täter angesprochen hatte, flüchteten sie unerkannt. Weil ein politisches Motiv derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, werden die weiteren Ermittlungen in diesem Fall von den Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz geführt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich die Sachbeschädigung in der Wolfsangerstraße, Ecke Rinnbornweg, nachts gegen 01:45 Uhr. Der Anwohner war durch verdächtige Geräusche auf die Farbbeutelwürfe gegen das Gebäude aufmerksam geworden. Als er die beiden vor dem Haus stehenden Männer ansprach, ergriffen sie schnell die Flucht in den Wolfsgraben in Richtung Friedhof, wo sich ihre Spur verliert. Mehrere noch gefüllte Farbbeutel wurden von den komplett schwarz gekleideten Tätern, die beide ein schwarzes Basecap auf dem Kopf trugen, am Tatort zurückgelassen.

Wer den ermittelnden Beamten der Kriminalinspektion Staatsschutz Täterhinweise geben kann oder in der Nacht zum Sonntag verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Farbbeutelwürfen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell