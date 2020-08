Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hofgeismar (Landkreis Kassel): Vermisster 31-jähriger Mann aus Hofgeismar wurde wohlbehalten angetroffen

Kassel (ots)

Der vermisste 31-jährige Helmut C. aus Hofgeismar wurde am heutigen Montag, 24.08.2020, gg. 01:38 Uhr, durch Beamte der Bundespolizei in einem Bahnhof in Bayern wohlbehalten angetroffen.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 31-jährigen unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto des Mannes, soweit möglich, aus den Berichterstattungen zu entfernen.

