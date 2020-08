Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeiladen "Open Air": Geänderte Uhrzeit an Donnerstagen

Kassel (ots)

In Bezug auf unsere am Mittwoch (19.08.) veröffentlichte Pressemitteilung zum "Polizeiladen Open Air" (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4683345) hat sich aus organisatorischen Gründen die Uhrzeit an Donnerstagen geringfügig geändert. Das Team des Polizeiladens wird donnerstags von 11:00 bis 13:00 Uhr (nicht von 10:00 bis 12:00 Uhr) vor dem Polizeiladen für Interessierte bereitstehen. Wir bitten dies zu beachten. Die Zeit für dienstags bleibt mit 13:00 bis 15:00 Uhr unverändert.

