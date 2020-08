Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aufmerksame Zeugen verfolgen Ladendieb und ermöglichen Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Am gestrigen Mittwochabend, um 18:25 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe zu einem Ladendiebstahl, bei dem sich der ertappte Ladendieb mit der erbeuteten Ware zügig vom Markt entfernte. Zwei aufmerksame Männer verfolgten den Dieb, informierten die Polizei und konnten so eine schnelle Festnahme des 58-jährigen Tatverdächtigen durch die Polizei ermöglichen.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichteten, entwendete der 58-Jährige kurz vor Ladenschluss eine Schachtel Zigaretten und sei dabei durch die Kassiererin auf frischer Tat ertappt worden. Der Tatverdächtige gab alsbald Fersengeld und flüchtete aus dem Markt in die nähere Umgebung. Die zufällig vor dem Einkaufsmarkt anwesenden 27 und 31-jährigen Männer sind durch die Kassiererin aufmerksam gemacht worden. Sie nahmen kurzentschlossen die Verfolgung auf und benachrichtigten die Polizei, der sie auch den aktuellen Standort des Ladendiebs durchgaben. Die hinzueilende Polizeistreife des Polizeireviers Süd-West konnte aufgrund der genauen Mitteilung den Flüchtigen noch unweit des Tatorts festnehmen und die Personalien feststellen. Der 58-Jährige muss sich nun wegen Diebstahls geringwertiger Sachen verantworten.

Rückfragen bitte an:

Frank Siebert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0561 - 910 1008



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell