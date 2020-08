Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall bei Überholvorgang nahe Breitenbach: Ermittler suchen entgegenkommenden Fahrer als wichtigen Zeugen

Kassel (ots)

Bad Emstal / Schauenburg (Landkreis Kassel): Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3220 zwischen Bad Emstal und Schauenburg-Breitenbach ein Unfall, bei dem ein überholender Pkw wegen Gegenverkehrs vorzeitig einscheren musste und dabei einen Sattelzug an der vorderen Fahrzeugecke touchierte. Die mutmaßliche Unfallverursacherin hatte die Unfallstelle anschließend verlassen, meldete sich aber später bei der Polizei. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei, die die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führen, suchen nun den Fahrer des entgegenkommenden Autos als wichtigen Zeugen und bitten ihn, sich bei der Polizei zu melden. Es soll sich um einen ca. 65-70 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren gehandelt haben, der einen dunklen Pkw fuhr.

Der Unfall auf der Landstraße hatte sich am Montagnachmittag um kurz vor vier ereignet. Sowohl die mutmaßliche Unfallverursacherin, eine 80-Jährige aus Bad Emstal, als auch der 44 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges waren in Richtung Breitenbach unterwegs. Beim Überholen des Sattelzuges war der 80-Jährigen allerdings der Pkw des bislang unbekannten Zeugen entgegengekommen, woraufhin sie vorzeitig nach rechts zog und dabei die Sattelzugmaschine touchierte. Wie der 44-jährige Lkw-Fahrer später gegenüber der Polizei aussagte, habe wohl auch die gute Reaktion des entgegenkommenden Unbekannten einen möglichen Frontalzusammenstoß verhindert, da dieser abbremste und so weit wie möglich nach rechts auswich. Am VW Golf der 80-Jährigen war durch den seitlichen Zusammenstoß mit dem Sattelzug ein Schaden von rund 4.000 Euro auf der rechten Fahrzeugseite entstanden. Der Schaden an der linken Fahrzeugfront der Sattelzugmaschine wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Der Fahrer des entgegenkommenden Wagens, der sichtlich unter dem Eindruck des Beinaheunfalls gestanden haben soll, hatte angehalten und sich noch kurz mit dem Lkw-Fahrer unterhalten, wobei aber keine Personalien festgehalten wurden. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten den Zeugen, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

