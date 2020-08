Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drogenberauschter Radfahrer flüchtet mit gestohlenem E-Bike vor Polizei in Karlsaue: Streife schnappt 23-Jährigen

Kassel (ots)

Kassel-Süd: Weil er gegen 3:45 Uhr ohne Licht mitten auf der Heckerstraße unterwegs war, fiel ein Fahrradfahrer in der Nacht zum heutigen Donnerstag einer Streife des Kasseler Innenstadtreviers auf. Als die Beamten den jungen Mann anhalten wollten, gab dieser Gas und trat mit seinem E-Bike die Flucht an. Trotz mehrfacher Aufforderungen über die Außenlautsprecher des Funkwagens querte der Flüchtende waghalsig und ohne zu gucken die vierspurige Frankfurter Straße und setzte seine Flucht in die Karlsaue fort. Dort ließ er das Fahrrad fallen und flüchte zu Fuß weiter. Die fitten Beamten des Polizeireviers Mitte hatten den 23-Jährigen jedoch nach wenigen Metern eingeholt und nahmen in vorläufig fest. Bei den folgenden Überprüfungen stellte sich schließlich auch heraus, was den Mann zur Flucht bewegt haben könnte. Er stand allem Anschein nach unter Drogeneinfluss. Zudem führte er verschiedenes Aufbruchswerkzeug mit, wobei er angab, das von ihm gefahrene E-Bike im Wert von über 3.000 Euro kurz zuvor am Straßenrand gefunden zu haben. Das E-Bike, verkehrsrechtlich gesehen ein Pedelec, sowie das Werkzeug stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zum rechtmäßigen Eigentümer des Rads dauern momentan noch an. Gegen den 23-Jährigen leiteten die Polizisten zwei Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Drogenfahrt ein. Er musste die Streife zur Blutentnahme mit aufs Revier begleiten, von wo aus er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell