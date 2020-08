Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unfallflucht beim Waldbad - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagabend, 11.08.2020, im Bannweg in Bad Säckingen. Dort beim Waldbad war von 19:15 Uhr bis 21:45 Uhr am Straßenrand ein Opel geparkt. Als der Besitzer zum Wagen kam, entdeckte er einen Unfallschaden an der Frontstoßstange. Auffällig war, dass durch den Anstoß die Ziffer "2" vermutlich aus dem Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges in der beschädigten Stoßstange abgedruckt wurde. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

