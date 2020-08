Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Autofahrer kommt von Straße ab - vermutlich medizinischer Ursache

Freiburg (ots)

Vermutlich aus einer medizinischen Ursache ist am Dienstag, 11.08.2020, in Küssaberg-Rheinhein ein 51 Jahre alter Autofahrer von der Straße abgekommen. Gegen 13:25 Uhr war der Mann mit seinem Kia in der Rheintalstraße unterwegs, als er nach links geriet. Der Kia fuhr einen Abhang hinunter und kollidierte mit Paletten, bevor er zum Stillstand kam. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten aus, da sich der Fahrer nicht selbst aus seinem eingekeiltem Auto befreien konnte. Er kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 10000 Euro.

