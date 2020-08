Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigungen durch Graffiti - Zeugensuche

Freiburg (ots)

An mehreren Stellen in Weil wurden von Montag auf Dienstag, 10./11.08.20, Graffiti angebracht. Die Graffiti wurden in schwarzer und roter Farbe mit einer Schablone angesprüht. Bei einigen der Graffiti, deren Schriftzug lautet "Danke Deutschland Merci", nebendran ein rotes Herz-Symbol, wurden zudem Blätter angebracht, auf welchen ein Dank für die Aufnahme von COVID-19-Patienten aus Frankreich ausgesprochen wird. Dies ist möglicherweise nett gedacht, aber stellt dennoch eine Sachbeschädigung dar. Die Schriftzüge wurden bislang am Gymnasium in der Humboldstraße, an einem Gebäude eines Freizeitbades Am Wasserwerk, an einem Sparkassengebäude in der Hauptstraße, der Stadtbibliothek, einem Privathaus in der Hauptstraße und auch an einer Außenwand des Polizeireviers gefunden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu dem oder den Sprayern geben können.

