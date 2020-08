Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach (2 Meldungen): Zwei Verletzte nach Körperverletzung // Zeugensuche zu Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Lörrach: Zwei Verletzte nach Körperverletzung

Heftig in Streit gerieten am Dienstag, 11.08.20, gegen 12.30 Uhr, zwei Männer in der Bahnhofstraße in Lörrach. Ein Kunde war offenbar nicht mit der Beratung in einem Geschäft zufrieden. Im Anschluss kam es zur körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher sowohl ein 26-Jähriger, wie auch ein 55-Jähriger leicht verletzt wurden. Die beiden Kontrahenten beschuldigen sich gegenseitig mit dem Streit begonnen zu haben. Das Polizeirevier Lörrach ermittelt wegen Körperverletzung.

Lörrach: Zeugensuche zu Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall beim Kreisverkehr in der Basler- und Schillerstraße werden Zeugen gesucht. Ein Kia-Fahrer war hier am Dienstag, 11.08.20, gegen 20.45 Uhr, auf einen Audi aufgefahren, wobei Sachschaden entstand. Aufgrund abweichender Schilderungen der Beteiligten werden durch das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, zum Unfallhergang Zeugen gesucht.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell