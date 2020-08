Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Exhibitionist entblößt sich am Dreisamufer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Sich unsittlich vor einer Frau entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert hat ein Unbekannter am 05.08.2020 in Freiburg. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Bereich der Dreisam nahe der Gaskugel. Der Mann befand sich zum Tatzeitpunkt auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses und machte die Geschädigte durch Rufen auf sich aufmerksam. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50-60 Jahre alt, ca. 1,70- 1,80 Meter groß, normale Statur - trug ein Käppi, war bekleidet mit einem T-Shirt und einer etwas längeren Hose - Der Täter hatte einen Hund bei sich (Golden Retriever).

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

