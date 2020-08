Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March Von Handy abgelenkt

Freiburg (ots)

March - Weil er während der Fahrt zu sehr mit seinem Handy beschäftigt war, fuhr am Montag 10.08.2020 gg. 13:10 Uhr ein 21jähriger in der Hauptstraße mit seinem Pkw auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Dieser hatte aufgrund einer Verkehrsstockung abbremsen müssen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca.1200 Euro geschätzt. Da sich der Unfallverursacher noch in der Probezeit befindet, wird neben der Anzeige auch der Besuch eines Aufbauseminars in der Fahrschule fällig.

