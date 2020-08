POL-FR: Nachtragsmeldung Schliengen: Diebstahl von Reisebus - Kriminalpolizei sucht Zeugen - Originalbild

Polizeipräsidium Freiburg

Nachtragsmeldung Schliengen: Diebstahl von Reisebus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Nachtragsmeldung: Anbei wird ein Originalbild des Busses übersandt.

Ursprungsmeldung:

Schliengen: Diebstahl von Reisebus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Zwischen Samstag und Dienstag, 8.-11.08.2020, wurde vom Hof eines Busunternehmens in der Gutedelstraße ein Reisebus entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen drang die Täterschaft nach dem Aufbrechen einer Tür in das Gebäude ein und entwendete zunächst einen Schlüssel zu dem Bus. Anschließend wurde der nicht zugelassene Omnibus, EVOBUS Setra, entwendet. Der Bus ist überwiegend weiß, Erstzulassung 2016, und hat einen auffälligen Schaden an den Kofferfächern an der linken Seite. Der Wert wird mit etwa 200.000 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder der Bus selbst aufgefallen waren.

(Anmerkung: bei dem übersandten Bild handelt es sich um ein Vergleichsbild eines weiteren Busses mit gleicher Folierung.)

