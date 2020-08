Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Brand - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Zu einem brennenden Pkw musste die Feuerwehr am Montag, 10.08.20, gegen 21.30 Uhr, in die Blauenstraße ausrücken. Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts kam es an dem kurz zuvor abgestellten Alfa-Romeo zu einem Brand im Motorraum, welcher sich auf das ganze Fahrzeug ausbreitete. Der Brand wurde durch die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und etwa 10 Einsatzkräften am Brandort war gelöscht. Am Alfa dürfte Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden sein.

