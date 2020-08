Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht in der Badener Straße - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einer Unfallflucht, die am Montag, 10.08.2020, zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr, im Waldshuter Stadtteil Schmittenau passiert ist, sucht die Polizei Zeugen. Auf dem Parkplatz eines Hauses in der Badener Straße war für eine gute Stunde ein roter Renault Modus geparkt. Als die 49 Jahre alte Besitzerin wieder zu ihrem Wagen kam, entdecke sie einen Unfallschaden. Dieser dürfte beim Ein- oder Ausparken entstanden sein. Eine schwarze Limousine könnte als mögliches Verursacherfahrzeug in Betracht kommen, die zuvor mit offenen Türen dort stand. Der Sachschaden am Renault liegt bei rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter der Telefonnummer 07751 8316-531 entgegen,

