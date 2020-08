Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Bewaffneter Täter überfällt Kaufhaus - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein Kaufhaus überfallen hat ein Unbekannter am 10.08.2020 in Freiburg. Zeugenaussagen zufolge betrat der mit einer Pistole bewaffnete Mann gegen 16.50 Uhr den Laden an der Ecke Sundgauallee/Dietenbachallee und forderte unter Androhung von Gewalt die Herausgabe von Bargeld. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag flüchtete der Unbekannte fußläufig in Richtung Freiburg-Lehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich, circa 25-30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, normale Statur, mittelblonde Haare, sprach deutsch ohne Akzent - bekleidet mit einem Käppi, dunkelgrauer Dreiviertelhose, rot-grau kariertem Hemd, langen weißen Tennissocken, maskiert mit einem schwarzen Schal - trug weiße Latexhandschuhe und führte eine weiß-orangefarbene Plastiktüte mit sich

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

