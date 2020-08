Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Junger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Lörracher- und Hellbergstraße ist am Montag, 10.08.20, gegen 19.15 Uhr, ein 13-jähriger Junge leicht verletzt worden. Eine 62-jährige Citroen-Fahrerin fuhr von der Hellbergstraße kommend in die Lörracher Straße ein. Beim Linksabbiegen übersah sie den entgegenkommenden Radler. Durch den Zusammenstoß stürzte der junge Mann und wurde leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro.

