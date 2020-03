Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Hoffenheim: Versuchter Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Sinsheim-Hoffenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Einfamilienhaus im Balzfelder Weg einzubrechen. Während der Tatausführung hörten sie allerdings auf und flüchteten, weshalb die Ermittler des Polizeireviers Sinsheim davon ausgehen, dass der oder die Täter gestört wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

